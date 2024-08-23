В Пролетарске, где горит склад топлива после атаки ВСУ, произошёл ещё один крупный пожар

В городе Пролетарске в Ростовской области загорелся камыш и сухая трава, впоследствии огонь перешёл на жилые дома. Об этом вечером в пятницу, 23 августа, сообщает SHOT.

Пожарные тушат возгорание в Пролетарске. Видео © Telegram / МЧС России

«В Ростовской области сотрудники МЧС России тушат пожар. В Пролетарске горит сухая растительность. Огонь перешёл на жилые строения. На месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники», — отметили в ведомстве.

Напомним, это не единственный серьёзный пожар в Пролетарске — там почти неделю полыхает НПЗ после атаки ВСУ. Местные жители в беседе с телеграм-каналом уточнили, что сейчас горит целая улица Чапаева с жилыми домами. По одной из версий, огонь от НПЗ перекинулся сначала на камыш, а затем на городскую застройку. По версии, неизвестные подожги сухую растительность, и огонь быстро распространился по населённому пункту.

«В Пролетарске горит сухая растительность. Огонь перешёл на жилые строения», — сообщили в телеграм-канале МЧС, добавив, что на месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники.