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21 августа, 06:29

42 пожарных пострадали на нефтебазе в Пролетарске, которую не могут потушить уже четыре дня

Число пострадавших при пожаре на нефтебазе в Пролетарске достигло 42

Число пострадавших в результате пожара на нефтебазе и складах в Пролетарске Ростовской области, который тушат уже четвёртый день, выросло до 42. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

"Всего пострадали 42 человека, из них 15 госпитализированы", — уточнил собеседник агентства, отметив, что все пострадавшие – сотрудники МЧС.

По его словам, 27 пожарных находятся на амбулаторном лечении, 2 — в больницах Пролетарского района, 7 — в больницах Ростова-на-Дону и 6 спасателей доставлены на лечение в Санкт-Петербург.

Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске достигла 10 тысяч квадратов
Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске достигла 10 тысяч квадратов

Ранее на складе в городе Пролетарске после атаки беспилотников ВСУ произошло возгорание дизтоплива. Пожарные принялись тушить огонь, однако украинская армия решила атаковать нефтебазу повторно. После атаки беспилотника пострадали 18 спасателей, четыре из которых были госпитализированы с ожогами средней тяжести. Позже число пострадавших увеличилось до 40. Пятеро из них находятся в реанимации.

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Telegram / МЧС Ростовской области

Андрей Бражников
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