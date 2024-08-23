Украинский беспилотник снова атаковал нефтебазу в Пролетарске
ВСУ снова атаковали нефтебазу в ростовском Пролетарске. По данным SHOT, прилёт беспилотника зафиксировали около 05:00 мск. Пострадавших нет.
Предположительно, своими действиями Киев хочет добиться распространения огня, полыхающего на объекте уже несколько дней, на цистерны с керосином. Однако на данный момент пожар до них не дошёл. Власти пока никак не комментировали эти данные.
Напомним, ВСУ атаковали нефтебазу в Пролетарске 18 августа. Пожарные оперативно приступили к тушению огня, однако Киев снова ударил по объекту. По последним данным, от действий украинской армии пострадали более 40 сотрудников МЧС. Некоторых из них госпитализировали в реанимацию.
Shutterstock / FOTODOM / aappp