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22 августа, 13:06

В Ростове-на-Дону отменили посвящённые Дню города праздничные мероприятия

В Ростове-на-Дону отменили посвящённые Дню города мероприятия на открытых площадках. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

«В целях безопасности принято решение — отменить культурно-массовые и развлекательные мероприятия в честь празднования юбилея Донской столицы, которые мы традиционно проводим в парках, скверах и на улицах нашего города», — написал глава города в своём телеграм-канале.

Он отметил, что все запланированные мероприятия в закрытых помещениях пройдут без изменений. Он выразил надежду, что местные жители с пониманием отнесутся к такому решению властей.

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Фрагменты сбитой ракеты ВСУ повредили 15 домов в Новошахтинске под Ростовом

Ранее Life.ru рассказывал, что на складе в городе Пролетарске под Ростовом после атаки беспилотников ВСУ произошло возгорание дизтоплива. В результате повторного обстрела пострадали 18 спасателей. Позже число пострадавших увеличилось до 40. Пятеро из них находятся в реанимации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / evgenii mitroshin

Александра Мышляева
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