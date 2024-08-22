В Ростове-на-Дону отменили посвящённые Дню города праздничные мероприятия

В Ростове-на-Дону отменили посвящённые Дню города мероприятия на открытых площадках. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

«В целях безопасности принято решение — отменить культурно-массовые и развлекательные мероприятия в честь празднования юбилея Донской столицы, которые мы традиционно проводим в парках, скверах и на улицах нашего города», — написал глава города в своём телеграм-канале.