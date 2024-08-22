В Ростове-на-Дону отменили посвящённые Дню города праздничные мероприятия
В Ростове-на-Дону отменили посвящённые Дню города мероприятия на открытых площадках. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
«В целях безопасности принято решение — отменить культурно-массовые и развлекательные мероприятия в честь празднования юбилея Донской столицы, которые мы традиционно проводим в парках, скверах и на улицах нашего города», — написал глава города в своём телеграм-канале.
Он отметил, что все запланированные мероприятия в закрытых помещениях пройдут без изменений. Он выразил надежду, что местные жители с пониманием отнесутся к такому решению властей.
Ранее Life.ru рассказывал, что на складе в городе Пролетарске под Ростовом после атаки беспилотников ВСУ произошло возгорание дизтоплива. В результате повторного обстрела пострадали 18 спасателей. Позже число пострадавших увеличилось до 40. Пятеро из них находятся в реанимации.
Shutterstock / FOTODOM / evgenii mitroshin