Фрагменты сбитой ракеты ВСУ повредили 15 домов в Новошахтинске под Ростовом

Фрагменты сбитой украинской ракеты повредили 15 частных домовладений в Новошахтинске Ростовской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава города Сергей Бондаренко.

«Сегодня в течение дня специалисты, входящие в состав комиссии по обследованию и оценке повреждений, провели подворовой обход в районе падения обломков сбитой ракеты. В настоящий момент проводится оценка уровня причинённого ущерба. Установлено, что в 15 частных домовладениях из-за взрывной волны повреждены окна и двери», — написал он.

В настоящий момент с владельцами пострадавшей недвижимости идёт разъяснительная работа по вопросу сбора и подачи необходимых в такой ситуации документов. Процедура позволит собственникам получить выплаты и помощь в восстановлении получившего ущерб имущества.