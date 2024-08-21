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21 августа, 14:04

Фрагменты сбитой ракеты ВСУ повредили 15 домов в Новошахтинске под Ростовом

Фрагменты сбитой украинской ракеты повредили 15 частных домовладений в Новошахтинске Ростовской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава города Сергей Бондаренко.

«Сегодня в течение дня специалисты, входящие в состав комиссии по обследованию и оценке повреждений, провели подворовой обход в районе падения обломков сбитой ракеты. В настоящий момент проводится оценка уровня причинённого ущерба. Установлено, что в 15 частных домовладениях из-за взрывной волны повреждены окна и двери»,написал он.

В настоящий момент с владельцами пострадавшей недвижимости идёт разъяснительная работа по вопросу сбора и подачи необходимых в такой ситуации документов. Процедура позволит собственникам получить выплаты и помощь в восстановлении получившего ущерб имущества.

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Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил, что средства ПВО сбили ракету ВСУ на западе Ростовской области около часа ночи. К счастью, люди не пострадали, разрушений на земле упавшие осколки тоже не причинили.

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Telegram|Алексей Смирнов

Юрий Лысенко
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