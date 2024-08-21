Фрагменты сбитой ракеты ВСУ повредили 15 домов в Новошахтинске под Ростовом
Фрагменты сбитой украинской ракеты повредили 15 частных домовладений в Новошахтинске Ростовской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава города Сергей Бондаренко.
«Сегодня в течение дня специалисты, входящие в состав комиссии по обследованию и оценке повреждений, провели подворовой обход в районе падения обломков сбитой ракеты. В настоящий момент проводится оценка уровня причинённого ущерба. Установлено, что в 15 частных домовладениях из-за взрывной волны повреждены окна и двери», — написал он.
В настоящий момент с владельцами пострадавшей недвижимости идёт разъяснительная работа по вопросу сбора и подачи необходимых в такой ситуации документов. Процедура позволит собственникам получить выплаты и помощь в восстановлении получившего ущерб имущества.
Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил, что средства ПВО сбили ракету ВСУ на западе Ростовской области около часа ночи. К счастью, люди не пострадали, разрушений на земле упавшие осколки тоже не причинили.
Telegram|Алексей Смирнов