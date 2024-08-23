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23 августа, 19:04

Новое возгорание в Пролетарске не связано с крупным пожаром на нефтебазе

Голубев: Спасатели тушат в Пролетарске новый пожар, он не связан с ЧП на НПЗ

Ещё один крупный пожар в Пролетарске Ростовской области произошёл из-за горения камыша и сильного ветра. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. Он подчеркнул, что новое возгорание не связано с тем, которое шестой день ликвидируют на НПЗ, очаги находятся друг от друга на расстоянии в пять километров.

Кадры тушения домов в Пролетарске. Видео © Telegram / МЧС России

«Дежурные подразделения спасателей тушат в Пролетарске ещё одно возгорание, которое произошло из-за ландшафтного пожара. Из-за горения камыша и сильного ветра загорелось несколько жилых строений», — написал Голубев в телеграм-канале.

По информации МЧС России, огонь распространился на три домовладения, два из которых жилые. В настоящее время на месте работают 37 специалистов и 23 единицы техники. Пожару присвоен повышенный номер сложности.

Напомним, это не единственный серьёзный пожар в Пролетарске — там почти неделю полыхает НПЗ после атаки ВСУ. Как сообщал Life.ru, 18 августа российская ПВО сбила украинские беспилотники над Ростовской областью, но обломки упали на территории промышленных складов в Пролетарске, из-за чего загорелись резервуары с дизельным топливом. НПЗ тушат уже шестой день. За это время пострадало 47 сотрудников МЧС, 15 из них госпитализировано.

Украинский беспилотник снова атаковал нефтебазу в Пролетарске
Украинский беспилотник снова атаковал нефтебазу в Пролетарске
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / МЧС России

Наталья Демьянова
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