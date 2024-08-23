Появились подробности о пожаре в порту «Кавказ» после атаки ВСУ
ТАСС: Площадь пожара в порту «Кавказ» после атаки ВСУ составляет 500 квадратов
Площадь пожара после украинской атаки на паром в порту «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края составляет 500 квадратов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, к настоящему времени возгорание удалось локализовать.
«Площадь пожара составляет 500 квадратных метров, в настоящее время он локализован. Тушение продолжается», — сказал собеседник агентства.
В то же время РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что пожар фактически уже потушен и в порту в настоящее время ничего не горит.
Напомним, 22 августа киевский режим совершил очередную террористическую атаку и ударил по парому в порту «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края. Известно, что на пароме находилось 30 цистерн с топливом. В результате атаки разгорелся сильный пожар, ему был присвоен третий ранг. От полученных повреждений корабль пошёл ко дну. К счастью спасателям удалось вытащить из воды почти весь экипаж. Судьба одного человека продолжает оставаться неизвестной. В Киеве тем временем подтвердили удар по российскому парому в Краснодарском крае.
Кадр из видео Telegram / Владимир Рогов