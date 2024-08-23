Появились подробности о пожаре в порту «Кавказ» после атаки ВСУ

Площадь пожара после украинской атаки на паром в порту «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края составляет 500 квадратов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, к настоящему времени возгорание удалось локализовать.

В то же время РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что пожар фактически уже потушен и в порту в настоящее время ничего не горит.