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22 августа, 17:49

17 человек удалось спасти после атаки ВСУ на паром в порту «Кавказ»

17 человек удалось спасти из воды после атаки ВСУ на паром в порту «Кавказ», спасатели продолжают искать ещё двух членов экипажа. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«На месте ЧП установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработана сорбентом. На данный момент спасены 17 членов экипажа. Операция по спасению остальных продолжается — необходимо найти ещё двух человек», — написал Кондратьев в своём телеграм-канале.

ВСУ в Курской области атаковали бойцов спецназа «Ахмат» газовым оружием
ВСУ в Курской области атаковали бойцов спецназа «Ахмат» газовым оружием

Как сообщал Life.ru, что сегодня ВСУ атаковали паром с топливом в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. В этот на борту находилось 30 цистерн с горючим, поэтому за ударом последовал пожар. Пламя тушили свыше 100 специалистов экстренных служб и 34 единицы техники. Паром затонул от полученных повреждений.

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Telegram / Владимир Рогов

Александра Мышляева
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