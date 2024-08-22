30 цистерн с топливом находилось на пароме, атакованном ВСУ в порту «Кавказ»

Тридцать цистерн с топливом находилось на пароме, атакованном украинскими военными в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава Темрюкского района Кубани Фёдор Бабенков.

«В 16:30 часов киевский режим атаковал железнодорожный паром пришвартованный в Порту «Кавказ». На месте работает 12 пожарных расчетов, 3 бригады ССМП, спасатели АСС Темрюкского района, спасатели «Кубань СПАС», — говорится в его телеграм-канале.

По его данным, на пароме находилось 30 цистерн с топливом. Информации о погибших или пострадавших пока нет, данные уточняются.

Как сообщили в Оперштабе региона, происшествию в порту присвоен ранг пожара №3. В тушении огня задействованы более сотни человек и 34 единицы техники. Также к месту направляется пожарный поезд.