Множество самолётов-разведчиков ВВС США заметили над Чёрным морем

Множество разведывательных самолётов ВВС США заметили в небе над Чёрным морем. Об этом сообщил телеграм-канал «Военная хроника».

«Когда такое скопление появляется одновременно, ничего хорошего обычно не происходит», — говорится в сообщении.

Самолёты над Чёрным морем. Фото © Flightradar24