Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 14:15

Множество самолётов-разведчиков ВВС США заметили над Чёрным морем

Множество разведывательных самолётов ВВС США заметили в небе над Чёрным морем. Об этом сообщил телеграм-канал «Военная хроника».

«Когда такое скопление появляется одновременно, ничего хорошего обычно не происходит», — говорится в сообщении.

Самолёты над Чёрным морем. Фото © Flightradar24

Самолёты над Чёрным морем. Фото © Flightradar24

Ранее появилось видео уничтожения пяти безэкипажных катеров вертолётами Ми-8 и Ка-29 в акватории Чёрного моря. Боевую задачу выполнили винтокрылые машины из состава дежурных сил морской авиации Черноморского флота. После выполнения задания вертолёты вернулись на место дислокации.

Истребитель коалиции США опасно сблизился с Ан-30 ВКС РФ в Сирии
Истребитель коалиции США опасно сблизился с Ан-30 ВКС РФ в Сирии
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • черноеморе
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров