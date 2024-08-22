Множество самолётов-разведчиков ВВС США заметили над Чёрным морем
Множество разведывательных самолётов ВВС США заметили в небе над Чёрным морем. Об этом сообщил телеграм-канал «Военная хроника».
«Когда такое скопление появляется одновременно, ничего хорошего обычно не происходит», — говорится в сообщении.
Самолёты над Чёрным морем. Фото © Flightradar24
Ранее появилось видео уничтожения пяти безэкипажных катеров вертолётами Ми-8 и Ка-29 в акватории Чёрного моря. Боевую задачу выполнили винтокрылые машины из состава дежурных сил морской авиации Черноморского флота. После выполнения задания вертолёты вернулись на место дислокации.
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