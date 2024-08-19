Истребитель коалиции США опасно сблизился с Ан-30 ВКС РФ в Сирии

В небе над районом Эт-Танф провинции Хомс в Сирии едва не столкнулись принадлежащий международной коалиции, возглавляемой Соединёнными Штатами, истребитель-бомбардировщик F/А-18 и самолёт ВКС РФ Ан-30. Согласно сведениям, предоставленным замначальника Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике капитаном 1-го ранга Олегом Игнасюком, российские лётчики смогли своевременно предотвратить столкновение.

"17 августа с 11:05 до 11:10 над районом Эт-Танф провинции Хомс на высоте 6700 метров произошло опасное сближение истребителя-бомбардировщика F/А-18 "коалиции" с самолётом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полёт в воздушном пространстве Сирии", — сообщил офицер.

В результате российские военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм и смогли избежать столкновения с американской боевой машиной. По словам Игнасюка, подобными действиями возглавляемая Вашингтоном западная коалиция обостряет обстановку в небе над САР.