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18 августа, 21:14

Истребитель коалиции США опасно сблизился с Ан-30 ВКС РФ в Сирии

ЦПВС: Лётчик ВКС РФ предотвратил столкновение с истребителем коалиции США в САР

В небе над районом Эт-Танф провинции Хомс в Сирии едва не столкнулись принадлежащий международной коалиции, возглавляемой Соединёнными Штатами, истребитель-бомбардировщик F/А-18 и самолёт ВКС РФ Ан-30. Согласно сведениям, предоставленным замначальника Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике капитаном 1-го ранга Олегом Игнасюком, российские лётчики смогли своевременно предотвратить столкновение.

"17 августа с 11:05 до 11:10 над районом Эт-Танф провинции Хомс на высоте 6700 метров произошло опасное сближение истребителя-бомбардировщика F/А-18 "коалиции" с самолётом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полёт в воздушном пространстве Сирии", — сообщил офицер.

В результате российские военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм и смогли избежать столкновения с американской боевой машиной. По словам Игнасюка, подобными действиями возглавляемая Вашингтоном западная коалиция обостряет обстановку в небе над САР.

Истребитель Typhoon опасно сблизился с Ан-30 ВКС РФ над провинцией Хомс в Сирии
Истребитель Typhoon опасно сблизился с Ан-30 ВКС РФ над провинцией Хомс в Сирии

До этого замначальника ЦПВС сообщал, что российские военные уничтожили два места базирования боевиков, которые находились в сирийском высокогорном районе Эль-Бишри. Игнасюк подчеркнул, что это сделали военнослужащие Воздушно-космических сил России.

Обложка ©

Pixabay / Military_Material

Алексей Соловьёв
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