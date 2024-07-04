Истребитель Typhoon опасно сблизился с Ан-30 ВКС РФ над провинцией Хомс в Сирии

Авиация коалиции во главе с США вновь совершила провокацию в небе над Сирией. Истребитель Eurofighter Typhoon допустил опасное сближение с российским Ан-30, экипаж которого был вынужден маневрировать для избежания столкновения, сообщил 4 июня замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Попов.