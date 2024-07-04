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4 июля, 20:22

Истребитель Typhoon опасно сблизился с Ан-30 ВКС РФ над провинцией Хомс в Сирии

Авиация коалиции во главе с США вновь совершила провокацию в небе над Сирией. Истребитель Eurofighter Typhoon допустил опасное сближение с российским Ан-30, экипаж которого был вынужден маневрировать для избежания столкновения, сообщил 4 июня замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Попов.

Генерал-майор уточнил, что воздушное ДТП едва не произошло над районом Эт-Танф провинции Хомс 3 июня. Самолёты находились на опасном расстоянии друг от друга в пятиминутный промежуток времени — с 09:44 до 09:51.

"Российский лётчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения", — рассказал Попов.

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Это не первый подобный случай за последний месяц. Так, 25 июня американский дрон MQ-9 едва не протаранил в Сирии российский бомбардировщик Су-34. Спустя два дня Reaper допустил опасное сближение с истребителем Су-35, а уже 29 июня дрон вновь пытался столкнуться с "тридцать пятым".

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Flickr / Defence Imagery

Илья Пушкарев
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