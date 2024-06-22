Дрон международной коалиции из Ирака ударил по грузовику в Сирии, есть погибшие

Многоцелевой БПЛА MQ-1C международной коалиции во главе с Америкой совершил удар по грузовику в Сирии из воздушного пространства Ирака. В итоге остались погибшие и раненые сирийцы, рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов.

По его словам, всё произошло 21 июня около 22:30 в районе населённого пункта Бу-Кемаль. При этом воздушное пространство Сирии беспилотник на нарушил. Среди погибших и получивших ранения сирийские граждане.

Ранее в США сообщили о ликвидации одного из главарей ИГ* в Сирии. Представители ведомства отметили, что его смерть должна подорвать способность террористов мобилизовывать ресурсы и проводить атаки.