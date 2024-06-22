ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 20:35

Дрон международной коалиции из Ирака ударил по грузовику в Сирии, есть погибшие

Многоцелевой БПЛА MQ-1C международной коалиции во главе с Америкой совершил удар по грузовику в Сирии из воздушного пространства Ирака. В итоге остались погибшие и раненые сирийцы, рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов.

По его словам, всё произошло 21 июня около 22:30 в районе населённого пункта Бу-Кемаль. При этом воздушное пространство Сирии беспилотник на нарушил. Среди погибших и получивших ранения сирийские граждане.

Российский БПЛА ликвидировал боевиков, готовивших теракт в Сирии
Российский БПЛА ликвидировал боевиков, готовивших теракт в Сирии

Ранее в США сообщили о ликвидации одного из главарей ИГ* в Сирии. Представители ведомства отметили, что его смерть должна подорвать способность террористов мобилизовывать ресурсы и проводить атаки.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Wikipedia / U.S. Army

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • Ирак
  • Сирия
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров