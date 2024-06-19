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19 июня, 20:10

В США сообщили о ликвидации одного из главарей ИГ* в Сирии

CENTCOM: ВС США ликвидировали одного из главарей ИГ* в Сирии

Вооружённые силы Соединённых Штатов ликвидировали в Сирии одного из главарей ИГ*. Информацию об этом в социальной сети Х разместило Центральное командование ВС США.

"16 июня Центральное командование ВС США нанесло авиаудар по территории Сирии, в результате которого был убит Усама Джамаль Мухаммад Ибрагим эль-Джанаби, один из главарей и пособник "Исламского государства"*, — говорится в сообщении.

Представители ведомства также отметили, что его смерть должна подорвать способность ИГ* мобилизовывать ресурсы и проводить террористические атаки. Кроме того, американские военные утверждают, что в результате этого удара гражданские лица не пострадали.

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Ранее Life.ru писал, что год назад американские военные заявили о ликвидации другого главаря ИГ* в Сирии. Речь шла об Усаме аль-Мухаджире, который был лидером террористической группировки на востоке Арабской Республики.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Pixabay / Military_Materials

Алексей Соловьёв
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