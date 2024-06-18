В Германии признали Украину перевалочным пунктом для террористов

Группировка "Вилаят Хорасан"* (ИГПХ*), связанная с ИГИЛ*, использовала Украину как перевалочный пункт для переброски своих сторонников в Западную Европу. С таким заявлением выступил глава Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка) Томас Хальденванг.

"ИГПХ* удалось переправить сторонников в Западную Европу, предположительно, через волну беженцев с Украины. Проводятся масштабные подготовительные мероприятия, в них должно быть задействовано множество людей, закупается оружие, и на каком-то из этих этапов органам безопасности удаётся просунуть ногу в дверь", — отметил он в ходе пресс-конференции.

Хальденванг считает, что ИГПХ* на данный момент является одной из самых опасных террористических группировок, для которой примеры для подражания — теракты в парижском театре "Батаклан" 13 ноября 2015 года и в метро Брюсселя 22 марта 2016-го. На пресс-конференции также присутствовала глава МВД Германии Нэнси Фезер, которая сообщила, что в стране на данный момент находится порядка 27 тысяч сторонников радикального исламизма.