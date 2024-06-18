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18 июня, 15:22

В Германии признали Украину перевалочным пунктом для террористов

Разведка ФРГ: ИГИЛ* в 2023 году использовало Украину как перевалочный пункт

Группировка "Вилаят Хорасан"* (ИГПХ*), связанная с ИГИЛ*, использовала Украину как перевалочный пункт для переброски своих сторонников в Западную Европу. С таким заявлением выступил глава Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка) Томас Хальденванг.

"ИГПХ* удалось переправить сторонников в Западную Европу, предположительно, через волну беженцев с Украины. Проводятся масштабные подготовительные мероприятия, в них должно быть задействовано множество людей, закупается оружие, и на каком-то из этих этапов органам безопасности удаётся просунуть ногу в дверь", — отметил он в ходе пресс-конференции.

Хальденванг считает, что ИГПХ* на данный момент является одной из самых опасных террористических группировок, для которой примеры для подражания — теракты в парижском театре "Батаклан" 13 ноября 2015 года и в метро Брюсселя 22 марта 2016-го. На пресс-конференции также присутствовала глава МВД Германии Нэнси Фезер, которая сообщила, что в стране на данный момент находится порядка 27 тысяч сторонников радикального исламизма.

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Ранее Life.ru писал, что Следственный комитет выявил связь напавших на подмосковный "Крокус" с украинскими спецслужбами. О причастности Киева к теракту говорили постпред РФ при ООН Василий Небензя, на тот момент ещё глава Минобороны России Сергей Шойгу, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / kibri_ho

Никита Осипов
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