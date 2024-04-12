Небензя вновь заговорил о причастности Украины к теракту в "Крокусе"
Небензя: Следы заказчиков теракта в "Крокус сити холле" ведут в Киев
У России нет сомнений в том, что украинская власть непосредственно вовлечена в организацию теракта в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл". Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза всемирной организации. Он упомянул, что след заказчиков террористической атаки тянется из Киева.
"Уже на этом этапе (предварительного расследования. — Прим. Life.ru) не возникает никаких сомнений в непосредственной вовлечённости Украины в это отвратительное и бесчеловечное преступление. И следы его заказчиков, как можно со всем основанием утверждать, ведут в Киев", — заявил Небензя.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Патрушев уже заявлял о том, что спецслужбы Украины замешаны в организации теракта в "Крокус сити холле". Он также обратил внимание на неадекватную реакцию Владимира Зеленского, который после террористической атаки начал обвинять во всём произошедшем российские власти.
ТАСС / EPA / EDUARDO MUNOZ