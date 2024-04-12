Небензя вновь заговорил о причастности Украины к теракту в "Крокусе"

У России нет сомнений в том, что украинская власть непосредственно вовлечена в организацию теракта в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл". Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза всемирной организации. Он упомянул, что след заказчиков террористической атаки тянется из Киева.

"Уже на этом этапе (предварительного расследования. — Прим. Life.ru) не возникает никаких сомнений в непосредственной вовлечённости Украины в это отвратительное и бесчеловечное преступление. И следы его заказчиков, как можно со всем основанием утверждать, ведут в Киев", — заявил Небензя.