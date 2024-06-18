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18 июня, 06:48

Турция помогла предотвратить в Москве второй теракт после "Крокуса", пишут СМИ

Hürriyet: Турция помогла предотвратить в Москве второй теракт после "Крокуса"

Турецкая разведка помогла предотвратить в Москве второй теракт после "Крокуса". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Турецкая разведка помогла предотвратить в Москве второй теракт после "Крокуса". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Специальные службы Турции предупредили российских коллег и помогли предотвратить в Москве второй теракт после атаки на "Крокус сити холл". Об этом пишет газета Hürriyet. Террористы планировали устроить бойню в торговом центре.

"После первого нападения на концертный зал террористическая группировка запланировала второй теракт. Они собирались напасть на переполненный торговый центр. Турецкая разведка предотвратила этот второй крупный теракт, связавшись с Москвой", — пишет сотрудник издания.

Журналисты утверждают, что теракт в России планировала группировка "Вилаят Хорасан"* (является частью ИГИЛ*). В Турции спецслужбы долгое время следили за локальной ячейкой террористов, причастных к нападению на стамбульскую католическую церковь Святой Марии. Разведчики вышли на некоторых членов группы и в ходе допросов выяснили, что очередной теракт планируется в России, тогда они связались с московскими коллегами. Также известно, что двое из нападавших на "Крокус" незадолго до теракта побывали в Турции, об этом также сообщили российским спецслужбам.

Установлена причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокус сити холле"
Установлена причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокус сити холле"

Напомним, что теракт в "Крокусе" произошёл 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по людям, а затем подожгли концертный зал. Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Следственный комитет выявил связь напавших на "Крокус" с украинскими спецслужбами. О причастности Украины к теракту в "Крокусе" говорили и постпред России при ООН Василий Небензя, и Сергей Шойгу, и даже президент Белоруссии Александр Лукашенко.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Николай Рюмин
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