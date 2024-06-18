Турция помогла предотвратить в Москве второй теракт после "Крокуса", пишут СМИ

Специальные службы Турции предупредили российских коллег и помогли предотвратить в Москве второй теракт после атаки на "Крокус сити холл". Об этом пишет газета Hürriyet . Террористы планировали устроить бойню в торговом центре.

"После первого нападения на концертный зал террористическая группировка запланировала второй теракт. Они собирались напасть на переполненный торговый центр. Турецкая разведка предотвратила этот второй крупный теракт, связавшись с Москвой", — пишет сотрудник издания.

Журналисты утверждают, что теракт в России планировала группировка "Вилаят Хорасан"* (является частью ИГИЛ*). В Турции спецслужбы долгое время следили за локальной ячейкой террористов, причастных к нападению на стамбульскую католическую церковь Святой Марии. Разведчики вышли на некоторых членов группы и в ходе допросов выяснили, что очередной теракт планируется в России, тогда они связались с московскими коллегами. Также известно, что двое из нападавших на "Крокус" незадолго до теракта побывали в Турции, об этом также сообщили российским спецслужбам.