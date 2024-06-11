Установлена причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокус сити холле"

Российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокус сити холле". Об этом заявил во вторник, 11 июня, директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

По его словам, как западные, так и украинские спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей резонансных преступлений в России и оказывают содействие в их подготовке и оснащении, в том числе, через международные террористические организации.