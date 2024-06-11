Установлена причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокус сити холле"
Бортников заявил, что к теракту в "Крокусе" причастна военная разведка Украины
Российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокус сити холле". Об этом заявил во вторник, 11 июня, директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.
По его словам, как западные, так и украинские спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей резонансных преступлений в России и оказывают содействие в их подготовке и оснащении, в том числе, через международные террористические организации.
"Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном "Крокус сити холле", — указал Бортников.
Как ранее сообщал Life.ru, теракт в "Крокусе" произошёл 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по людям, а затем подожгли концертный зал. Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Следственный комитет выявил связь напавших на "Крокус" с украинскими спецслужбами. О причастности Украины к теракту в "Крокусе" говорил и постпред России при ООН Василий Небанзя, и Сергей Шойгу, и даже президент Белоруссии Александр Лукашенко.
АГН "Москва" / Ярослав Чингаев