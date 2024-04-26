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26 апреля, 11:14

Шойгу: Следы теракта в концертном зале "Крокус" ведут на Украину

Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий

Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий

Следы террористического акта, совершённого 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье, ведут на Украину. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени", — заявил он на совещании министров обороны стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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Как ранее сообщал Life.ru, теракт в "Крокусе" произошёл 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по людям, а затем подожгли концертный зал. Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Четверых террористов поймали в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу. Позднее Следственный комитет выявил связь напавших на "Крокус" с украинскими спецслужбами. В общей сложности фигурантами дела стали 11 человек, в том числе пособники исполнителей.

Евгения Мосс
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