Шойгу: Следы теракта в концертном зале "Крокус" ведут на Украину
Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий
Следы террористического акта, совершённого 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье, ведут на Украину. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
"Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени", — заявил он на совещании министров обороны стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Как ранее сообщал Life.ru, теракт в "Крокусе" произошёл 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по людям, а затем подожгли концертный зал. Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Четверых террористов поймали в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу. Позднее Следственный комитет выявил связь напавших на "Крокус" с украинскими спецслужбами. В общей сложности фигурантами дела стали 11 человек, в том числе пособники исполнителей.