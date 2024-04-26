Шойгу: Следы теракта в концертном зале "Крокус" ведут на Украину

Следы террористического акта, совершённого 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье, ведут на Украину. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени", — заявил он на совещании министров обороны стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).