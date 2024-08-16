Появилось эпичное видео уничтожения роя катеров ВСУ винтокрылым дуэтом у Крыма

Минобороны РФ обнародовало видео уничтожения пяти безэкипажных катеров вертолётами Ми-8 и Ка-29 в акватории Чёрного моря. Боевую задачу выполнили винтокрылые машины из состава дежурных сил морской авиации Черноморского флота.

Уничтожение пяти безэкипажных катеров вертолётами Ми-8 и Ка-29 в акватории Чёрного моря. Видео © Минобороны РФ

"Вертолётами Ми-8 и Ка-29 морской авиации ЧФ в акватории Чёрного моря уничтожены пять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", – отметили в ведомстве.