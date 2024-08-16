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16 августа, 09:47

Появилось эпичное видео уничтожения роя катеров ВСУ винтокрылым дуэтом у Крыма

МО РФ показало видео уничтожения пяти безэкипажных катеров ВСУ над Чёрным морем

Минобороны РФ обнародовало видео уничтожения пяти безэкипажных катеров вертолётами Ми-8 и Ка-29 в акватории Чёрного моря. Боевую задачу выполнили винтокрылые машины из состава дежурных сил морской авиации Черноморского флота.

Уничтожение пяти безэкипажных катеров вертолётами Ми-8 и Ка-29 в акватории Чёрного моря. Видео © Минобороны РФ

"Вертолётами Ми-8 и Ка-29 морской авиации ЧФ в акватории Чёрного моря уничтожены пять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", – отметили в ведомстве.

На кадрах видно, как винтокрылый дуэт взмывает над целями, после чего морскую гладь разрезают языки красного пламени и чёрный дым. После выполнения задания вертолёты вернулись на место дислокации.

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Пять БПЛА и два безэкипажных катера ВСУ уничтожили ночью в Чёрном море

Как уже писал Life.ru, под утро движение автомобильного транспорта на Крымском мосту временно перекрыто. О причинах не говорилось, но губернатор Севастополя сообщал до этого об отражении атаки ВСУ. Над Чёрным морем было сбито три беспилотника.

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Минобороны РФ

Андрей Бражников
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