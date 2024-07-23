Оперштаб уточнил данные о пострадавших при атаке ВСУ на паром в порту "Кавказ"
С атакованного парома в порту "Кавказ" госпитализировали 4 человек
После атаки украинского беспилотника на паром в порту "Кавказ" в Краснодарском крае были госпитализированы четверо человек. Состояние двоих из них оценивают как тяжёлое, сообщили в оперативном штабе региона.
"В результате попытки теракта киевского режима в порту "Кавказ" с места происшествия госпитализированы четыре человека, два из них [находятся] в тяжёлом состоянии. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь", — указано в публикации.
Напомним, что утром 23 июля ВСУ нанесли удары беспилотниками по паромному судну в порту "Кавказ" в Керченском проливе. Изначально было известно об одной жертве этой атаки и нескольких пострадавших.
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