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23 июля, 13:33

Оперштаб уточнил данные о пострадавших при атаке ВСУ на паром в порту "Кавказ"

С атакованного парома в порту "Кавказ" госпитализировали 4 человек

После атаки украинского беспилотника на паром в порту "Кавказ" в Краснодарском крае были госпитализированы четверо человек. Состояние двоих из них оценивают как тяжёлое, сообщили в оперативном штабе региона.

"В результате попытки теракта киевского режима в порту "Кавказ" с места происшествия госпитализированы четыре человека, два из них [находятся] в тяжёлом состоянии. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь", — указано в публикации.

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Напомним, что утром 23 июля ВСУ нанесли удары беспилотниками по паромному судну в порту "Кавказ" в Керченском проливе. Изначально было известно об одной жертве этой атаки и нескольких пострадавших.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Юрий Лысенко
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