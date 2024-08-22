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22 августа, 15:51

Оперштаб: Атакованный ВСУ паром в порту «Кавказ» затонул

Паром, атакованный украинскими военными в акватории порта "Кавказ", затонул в результате полученных повреждений. Об этом сообщила пресс-служба Оперштаба Краснодарского края.

"В результате полученных повреждений паром в акватории порта "Кавказ" затонул. Очагов возгорания на территории самого порта нет", — говорится в телеграм-канале.

ВСУ атаковали паромное судно в порту "Кавказ", есть пострадавшие
ВСУ атаковали паромное судно в порту "Кавказ", есть пострадавшие

Напомним, сегодня стало известно о том, что киевский режим совершил очередную террористическую атаку и ударил по порту «Кавказ» в Темрюкском райне Краснодарского края. Известно, что на пароме находилось 30 цистерн с топливом. В результате атаки разгорелся сильный пожар, ему был присвоен третий ранг. В тушении были задействованы более сотни человек и 34 единицы техники.

Обложка ©

Google Maps/Stanislav GS

Николь Вербер
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