Оперштаб: Атакованный ВСУ паром в порту «Кавказ» затонул

Напомним, сегодня стало известно о том, что киевский режим совершил очередную террористическую атаку и ударил по порту «Кавказ» в Темрюкском райне Краснодарского края. Известно, что на пароме находилось 30 цистерн с топливом. В результате атаки разгорелся сильный пожар, ему был присвоен третий ранг. В тушении были задействованы более сотни человек и 34 единицы техники.