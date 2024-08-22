Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 15:10
3704

ВСУ в Курской области атаковали бойцов спецназа «Ахмат» газовым оружием

Вооружённые силы Украины атаковали бойцов спецназа «Ахмат» газом. Ребята находятся в Курской области, их спасли противогазы. Об этом рассказал командир Аид.

«Спасибо за ночное угощение», — подписали видео бойцы «Ахмата».

Химическая атака ВСУ на бойцов ВС РФ в Курской области. Видео © Telegram / Дневник Мракоборцев

«Итак, всем внимание. Нас снова атаковали», — рассказали на кадрах бойцы военные.

Химическая атака на группу Аид совершается уже не первый раз. На этот случай у солдат есть вся необходимая защита, поэтому пострадавших среди армии России нет.

ВСУ добивают сдающихся в российский плен солдат, рассказал офицер
ВСУ добивают сдающихся в российский плен солдат, рассказал офицер

До этого Украина сама угодила в засаду спецназа «Ахмат« под Волчанском. Ловушку подготовил офицер спецназа Аид. Бойцов отдельно выделил и поблагодарил заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов.

Обложка ©

Telegram / Дневник Мракоборцев

Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Политика
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров