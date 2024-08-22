ВСУ в Курской области атаковали бойцов спецназа «Ахмат» газовым оружием

Вооружённые силы Украины атаковали бойцов спецназа «Ахмат» газом. Ребята находятся в Курской области, их спасли противогазы. Об этом рассказал командир Аид.

«Спасибо за ночное угощение», — подписали видео бойцы «Ахмата».

Химическая атака ВСУ на бойцов ВС РФ в Курской области. Видео © Telegram / Дневник Мракоборцев

«Итак, всем внимание. Нас снова атаковали», — рассказали на кадрах бойцы военные.

Химическая атака на группу Аид совершается уже не первый раз. На этот случай у солдат есть вся необходимая защита, поэтому пострадавших среди армии России нет.