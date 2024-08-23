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22 августа, 21:18

Спасатели продолжают поиски одного члена экипажа затонувшего от удара ВСУ парома

Последствия удара ВСУ по парому в акватории порта «Кавказ». Обложка © Telegram / Владимир Рогов

Последствия удара ВСУ по парому в акватории порта «Кавказ». Обложка © Telegram / Владимир Рогов

Судьба одного члена экипажа топливного парома, затонувшего в порту «Кавказ» на Таманском полуострове в результате атаки ВСУ, продолжает оставаться неизвестной. Его местонахождение всё ещё не установлено, ведутся поиски, сообщили в МЧС России.

«По уточнённой информации, неизвестно местонахождение одного человека», — гласит пост министерства в соцсетях.

30 цистерн с топливом находилось на пароме, атакованном ВСУ в порту «Кавказ»
30 цистерн с топливом находилось на пароме, атакованном ВСУ в порту «Кавказ»

Напомним, что украинские боевики нанесли удар по парому с топливными цистернами 22 августа. От полученных повреждений корабль пошёл ко дну. К счастью спасателям удалось вытащить из воды почти весь экипаж.

Илья Пушкарев
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