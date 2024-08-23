Спасатели продолжают поиски одного члена экипажа затонувшего от удара ВСУ парома

Судьба одного члена экипажа топливного парома, затонувшего в порту «Кавказ» на Таманском полуострове в результате атаки ВСУ, продолжает оставаться неизвестной. Его местонахождение всё ещё не установлено, ведутся поиски, сообщили в МЧС России.