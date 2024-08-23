Спасатели продолжают поиски одного члена экипажа затонувшего от удара ВСУ парома
Последствия удара ВСУ по парому в акватории порта «Кавказ». Обложка © Telegram / Владимир Рогов
Судьба одного члена экипажа топливного парома, затонувшего в порту «Кавказ» на Таманском полуострове в результате атаки ВСУ, продолжает оставаться неизвестной. Его местонахождение всё ещё не установлено, ведутся поиски, сообщили в МЧС России.
«По уточнённой информации, неизвестно местонахождение одного человека», — гласит пост министерства в соцсетях.