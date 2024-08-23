Четверо членов экипажа с затонувшего парома в порту «Кавказ» госпитализированы
Последствия удара ВСУ по парому в акватории порта «Кавказ». Обложка © Telegram / Владимир Рогов
13 членов экипажа с парома, затонувшего в результате атаки ВСУ в краснодарском порту «Кавказ», получили различные травмы. Четверым из них понадобилась госпитализация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
«По последним данным, пострадали 13 членов экипажа, из них 4 госпитализированы, 9 отпущены на амбулаторное лечение после оказания медицинской помощи», — пояснил собеседник агентства.
Ещё четверо спасённых, которые сопровождали груз, к счастью, не пострадали. При этом площадь пожара после атаки ВСУ составляет 500 квадратных метров. Тушение огня продолжается до сих пор.
Напомним, 22 августа киевский режим совершил очередную террористическую атаку и ударил по парому в порту «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края. Известно, что на пароме находилось 30 цистерн с топливом. В результате атаки разгорелся сильный пожар, ему был присвоен третий ранг. В тушении задействованы более сотни человек и 34 единицы техники. От полученных повреждений корабль пошёл ко дну. К счастью спасателям удалось вытащить из воды почти весь экипаж.