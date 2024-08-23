Четверо членов экипажа с затонувшего парома в порту «Кавказ» госпитализированы

13 членов экипажа с парома, затонувшего в результате атаки ВСУ в краснодарском порту «Кавказ», получили различные травмы. Четверым из них понадобилась госпитализация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

«По последним данным, пострадали 13 членов экипажа, из них 4 госпитализированы, 9 отпущены на амбулаторное лечение после оказания медицинской помощи», — пояснил собеседник агентства.