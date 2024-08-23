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23 августа, 08:02

Четверо членов экипажа с затонувшего парома в порту «Кавказ» госпитализированы

Последствия удара ВСУ по парому в акватории порта «Кавказ». Обложка © Telegram / Владимир Рогов

Последствия удара ВСУ по парому в акватории порта «Кавказ». Обложка © Telegram / Владимир Рогов

13 членов экипажа с парома, затонувшего в результате атаки ВСУ в краснодарском порту «Кавказ», получили различные травмы. Четверым из них понадобилась госпитализация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

«По последним данным, пострадали 13 членов экипажа, из них 4 госпитализированы, 9 отпущены на амбулаторное лечение после оказания медицинской помощи», — пояснил собеседник агентства.

Ещё четверо спасённых, которые сопровождали груз, к счастью, не пострадали. При этом площадь пожара после атаки ВСУ составляет 500 квадратных метров. Тушение огня продолжается до сих пор.

Спасатели продолжают поиски одного члена экипажа затонувшего от удара ВСУ парома
Спасатели продолжают поиски одного члена экипажа затонувшего от удара ВСУ парома

Напомним, 22 августа киевский режим совершил очередную террористическую атаку и ударил по парому в порту «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края. Известно, что на пароме находилось 30 цистерн с топливом. В результате атаки разгорелся сильный пожар, ему был присвоен третий ранг. В тушении задействованы более сотни человек и 34 единицы техники. От полученных повреждений корабль пошёл ко дну. К счастью спасателям удалось вытащить из воды почти весь экипаж.

Мария Любицкая
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