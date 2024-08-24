Пожар с детонацией произошёл в Воронежской области после падения обломков БПЛА
Несколько беспилотников уничтожено силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над территорией Воронежской области. В результате падения обломков начался пожар с детонацией, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. Новых пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено», — заявил глава региона.
Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Также ранее сообщалось, что над территорией Воронежской области силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был уничтожен украинский беспилотник. В результате падения обломков ранение получил один человек.
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