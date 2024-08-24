Пожар с детонацией произошёл в Воронежской области после падения обломков БПЛА

Несколько беспилотников уничтожено силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над территорией Воронежской области. В результате падения обломков начался пожар с детонацией, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. Новых пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено», — заявил глава региона.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.