Украинские дроны атаковали три автомобиля и комбайн под Белгородом
В Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ повреждено три автомобиля и комбайн. Пострадавших нет, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Тишанка Волоконовского района в результате сбросов взрывных устройств с двух беспилотников повреждены два легковых автомобиля», — написал глава региона.
Кроме того, в селе Черемошное БПЛА противника атаковал «Газель». В результате удара повреждены стёкла, кузов и колёса транспортного средства. В селе Графовка Шебекинского округа дрон ударил по комбайну — разрушена кабина машины. На месте работают оперативные службы, последствия уточняются, подытожил глава региона.
Ранее Life.ru рассказал, как российские силы ПВО предотвратили атаку семи дронов ВСУ по Брянской области. По словам губернатора, разрушений на месте падения обломков дронов не зафиксировано. Пострадавших нет.
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