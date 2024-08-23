Украинские дроны атаковали три автомобиля и комбайн под Белгородом

В Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ повреждено три автомобиля и комбайн. Пострадавших нет, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Тишанка Волоконовского района в результате сбросов взрывных устройств с двух беспилотников повреждены два легковых автомобиля», — написал глава региона.

Кроме того, в селе Черемошное БПЛА противника атаковал «Газель». В результате удара повреждены стёкла, кузов и колёса транспортного средства. В селе Графовка Шебекинского округа дрон ударил по комбайну — разрушена кабина машины. На месте работают оперативные службы, последствия уточняются, подытожил глава региона.