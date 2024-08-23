ВСУ с помощью дрона-камикадзе пытались атаковать Курскую АЭС

Украинские войска предприняли попытку атаковать дроном-камикадзе Курскую АЭС в Курчатове. БПЛА был сбит российскими средствами РЭБ вблизи атомной электростанции, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Ночью 22 августа 2024 года киевский режим предпринял попытку совершить акт ядерного терроризма дроном-камикадзе на атомную электростанцию, расположенную в Курчатове Курской области», — сказал собеседник агентства.