ВСУ с помощью дрона-камикадзе пытались атаковать Курскую АЭС
ТАСС: ВСУ предприняли попытку атаковать дроном-камикадзе Курскую АЭС
Курская АЭС. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Украинские войска предприняли попытку атаковать дроном-камикадзе Курскую АЭС в Курчатове. БПЛА был сбит российскими средствами РЭБ вблизи атомной электростанции, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
«Ночью 22 августа 2024 года киевский режим предпринял попытку совершить акт ядерного терроризма дроном-камикадзе на атомную электростанцию, расположенную в Курчатове Курской области», — сказал собеседник агентства.
Известно, что упавший украинский дрон был обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива Курской АЭС.
Ранее Life.ru сообщал, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается на следующей неделе прибыть на Курскую АЭС. По данным СМИ, он намерен оценить состояние внешнего электроснабжения и пути подъезда к станции, упомянув о недавнем уничтожении ВСУ мостов через реку Сейм. После осмотра АЭС под Курском Гросси отправится в Киев.