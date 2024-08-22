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22 августа, 15:56

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что отправится в Киев после осмотра Курской АЭС

Курская АЭС. Обложка © ТАСС / Сысоев Григорий

Курская АЭС. Обложка © ТАСС / Сысоев Григорий

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправится в Киев после осмотра Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом он сообщил в интервью Bloomberg TV.

«После моего визита в Курск и Россию я буду в Киеве и надеюсь поговорить с президентом [Владимиром] Зеленским», — указал глава МАГАТЭ.

Гросси пояснил, что планирует во время визита в Курскую область «ознакомиться с ситуацией на земле», поговорить с экспертами и военнослужащими. По его словам, сейчас пока ещё прорабатываются вопросы логистики и безопасности, касающиеся визита в РФ и на Украину.

Постпред РФ в Вене Ульянов: Глава МАГАТЭ может скоро посетить Курскую АЭС
Постпред РФ в Вене Ульянов: Глава МАГАТЭ может скоро посетить Курскую АЭС

Ранее Life.ru сообщал, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается на следующей неделе прибыть на Курскую АЭС. По данным СМИ, он намерен оценить состояние внешнего электроснабжения и пути подъезда к станции, упомянув о недавнем уничтожении ВСУ мостов через реку Сейм.

Дарья Нарыкова
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