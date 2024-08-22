Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что отправится в Киев после осмотра Курской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправится в Киев после осмотра Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом он сообщил в интервью Bloomberg TV .

«После моего визита в Курск и Россию я буду в Киеве и надеюсь поговорить с президентом [Владимиром] Зеленским», — указал глава МАГАТЭ.

Гросси пояснил, что планирует во время визита в Курскую область «ознакомиться с ситуацией на земле», поговорить с экспертами и военнослужащими. По его словам, сейчас пока ещё прорабатываются вопросы логистики и безопасности, касающиеся визита в РФ и на Украину.