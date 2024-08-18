Постпред РФ в Вене Ульянов: Глава МАГАТЭ может скоро посетить Курскую АЭС

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси скоро может прибыть на территорию Курской атомной электростанции (АЭС). С таким заявлением вечером в воскресенье, 18 августа, выступил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"В последней информационной сводке агентства подтверждена готовность Гросси нанести визит на Курскую АЭС для оценки ситуации. С учётом тревожных обстоятельств это может произойти довольно скоро", — отметил он в телеграм-канале.