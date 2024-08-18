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18 августа, 17:56

Постпред РФ в Вене Ульянов: Глава МАГАТЭ может скоро посетить Курскую АЭС

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси скоро может прибыть на территорию Курской атомной электростанции (АЭС). С таким заявлением вечером в воскресенье, 18 августа, выступил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"В последней информационной сводке агентства подтверждена готовность Гросси нанести визит на Курскую АЭС для оценки ситуации. С учётом тревожных обстоятельств это может произойти довольно скоро", — отметил он в телеграм-канале.

По словам Ульянова, Гросси без промедления отреагировал на приглашение РФ. Постпред РФ в Вене обратил внимание, что безрассудные и провокационные действия ВСУ угрожают безопасности ядерной безопасности.

В МАГАТЭ заявили об ухудшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС после атаки ВСУ
В МАГАТЭ заявили об ухудшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС после атаки ВСУ

Напомним, утром 17 августа ВСУ в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС. Беспилотник сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков станции. В результате никто не пострадал. Вскоре в МИД РФ призвали ООН и МАГАТЭ незамедлительно выступить с осуждением готовящихся Киевом провокаций в отношении российских ядерных объектов.

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Telegram / Курская АЭС

Никита Осипов
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