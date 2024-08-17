В МАГАТЭ заявили об ухудшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС после атаки ВСУ

Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается после очередной атаки со стороны Украины. Соответствующее заявление сделал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, комментируя утреннюю атаку ВСУ с помощью беспилотника.

"В очередной раз мы видим эскалацию угроз ядерной безопасности, с которыми сталкивается ЗАЭС. Я по-прежнему крайне обеспокоен и повторяю свой призыв к максимальной сдержанности со всех сторон", — приводит его слова пресс-служба МАГАТЭ.