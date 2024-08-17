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17 августа, 18:15

В МАГАТЭ заявили об ухудшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС после атаки ВСУ

Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается после очередной атаки со стороны Украины. Соответствующее заявление сделал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, комментируя утреннюю атаку ВСУ с помощью беспилотника.

"В очередной раз мы видим эскалацию угроз ядерной безопасности, с которыми сталкивается ЗАЭС. Я по-прежнему крайне обеспокоен и повторяю свой призыв к максимальной сдержанности со всех сторон", — приводит его слова пресс-служба МАГАТЭ.

Как сообщал Life.ru, утром 17 августа ВСУ в очередной раз атаковали ЗАЭС. Беспилотник сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков станции. В результате никто не пострадал. Вскоре в МИД России призвали ООН и МАГАТЭ незамедлительно выступить с осуждением готовящихся Киевом провокаций в отношении российских ядерных объектов.

Россия потребовала от МАГАТЭ дать оценку удару ВСУ по Запорожской АЭС
Россия потребовала от МАГАТЭ дать оценку удару ВСУ по Запорожской АЭС
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Telegram / ЗАЭС. Официально

Наталья Демьянова
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