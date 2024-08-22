Глава МАГАТЭ Гросси на следующей неделе решил посетить Курскую АЭС
Курская АЭС. Обложка © Wikipedia / Dmitriy 92
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается на следующей неделе прибыть на Курскую АЭС. Об этом он рассказал изданию Financial Times.
«Гросси заявил, что посетит Курскую АЭС на следующей неделе, чтобы побеседовать с её руководством и определить, совершались ли против неё атаки. Он также хочет оценить состояние внешнего электроснабжения и пути подъезда к станции, упомянув о недавнем уничтожении Украиной мостов через реку Сейм», — передаёт газета.
Гросси считает, что АЭС технически пребывает в области досягаемости украинской артиллерии. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, визит Гросси может состояться в начале недели.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала осознать опасность киевского режима для Европы. Дипломат указала на вскрытые данные о готовящихся провокациях Киева на Курской АЭС и отметила, что они могут привести к катастрофе.