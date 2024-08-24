В Германии рассказали, кого ВСУ кидают в бой из-за нехватки солдат

В периоды нехватки бойцов командование ВСУ посылает на передовую украинских операторов беспилотников. Об этом в социальных сетях пишет немецкий журналист Юлиан Репке.

"По сообщениям украинских активистов, они подтверждают, что российские военные продолжают быстро продвигаться к Покровску, а также то, что, по-видимому, из-за нехватки солдат в этом регионе командир бригады ВСУ отправляет в окопы операторов дронов", — указал Репке.