В Германии рассказали, кого ВСУ кидают в бой из-за нехватки солдат
Журналист Репке: ВСУ из-за нехватки солдат отправляют в бои операторов БПЛА
В периоды нехватки бойцов командование ВСУ посылает на передовую украинских операторов беспилотников. Об этом в социальных сетях пишет немецкий журналист Юлиан Репке.
"По сообщениям украинских активистов, они подтверждают, что российские военные продолжают быстро продвигаться к Покровску, а также то, что, по-видимому, из-за нехватки солдат в этом регионе командир бригады ВСУ отправляет в окопы операторов дронов", — указал Репке.
Напомним, положение бойцов Незалежной плачевное на всех направлениях. Одна лишь опрометчивая атака на Курскую область стоила украинцам более 5500 военнослужащих, 71 танк, 30 БМП, 57 БТР, 372 боевых бронированных машины, 36 артиллерийских орудий, и это ещё не весь список. Тяжело приходится ВСУ и на Красноармейском направлении, где российские бойцы зажали ВСУ в полукольцо в Новогродовке ДНР.
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