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24 августа, 12:29

ВС РФ ударили «Ланцетом» по украинскому танку в лесах Курской области

ВС России с помощью дрона-камикадзе "Ланцет" уничтожили танк ВСУ в лесистой местности приграничного района Курской области, сообщило Минобороны. Местоположение боевой машины установила разведка.

«Танк боевиков ВСУ был поражён, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени», — говорится в сообщении.

Минобороны показало видео с освобождёнными из плена ВСУ российскими военными
Минобороны показало видео с освобождёнными из плена ВСУ российскими военными

Ранее Минобороны показало, как российский вертолёт Ка-52 бьёт по силам ВСУ в курском приграничье. Согласно докладам разведки, уничтожены личный состав и бронетехника противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ratushniak

Матвей Константинов
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