ВС РФ ударили «Ланцетом» по украинскому танку в лесах Курской области

ВС России с помощью дрона-камикадзе "Ланцет" уничтожили танк ВСУ в лесистой местности приграничного района Курской области, сообщило Минобороны. Местоположение боевой машины установила разведка.

«Танк боевиков ВСУ был поражён, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени», — говорится в сообщении.