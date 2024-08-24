ВС РФ ударили «Ланцетом» по украинскому танку в лесах Курской области
ВС России с помощью дрона-камикадзе "Ланцет" уничтожили танк ВСУ в лесистой местности приграничного района Курской области, сообщило Минобороны. Местоположение боевой машины установила разведка.
«Танк боевиков ВСУ был поражён, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны показало, как российский вертолёт Ка-52 бьёт по силам ВСУ в курском приграничье. Согласно докладам разведки, уничтожены личный состав и бронетехника противника.
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