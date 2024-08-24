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24 августа, 11:58

Минобороны показало видео с освобождёнными из плена ВСУ российскими военными

Минобороны РФ показало видео с освобождёнными из украинского плена российскими военнослужащими. На видео — то, как они располагаются в автобусе. Бойцам дали продуктовые наборы и дали возможность пройти осмотр у бригады врачей.

Российские военнослужащие, вернувшиеся из плена. Видео © Telegram / Минобороны России

«Наши парни возвращаются домой!», — подчеркнули в ведомстве.

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Напомним, Минобороны сообщило о возвращении 115 российских военнослужащих, попавших в плен ВСУ в Курской области. Переговоры об освобождении прошли при посредничестве ОАЭ. На данный момент наши бойцы находятся в Белоруссии.

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Telegram / Минобороны России

Матвей Константинов
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