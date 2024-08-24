Минобороны показало видео с освобождёнными из плена ВСУ российскими военными
Минобороны РФ показало видео с освобождёнными из украинского плена российскими военнослужащими. На видео — то, как они располагаются в автобусе. Бойцам дали продуктовые наборы и дали возможность пройти осмотр у бригады врачей.
Российские военнослужащие, вернувшиеся из плена. Видео © Telegram / Минобороны России
«Наши парни возвращаются домой!», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, Минобороны сообщило о возвращении 115 российских военнослужащих, попавших в плен ВСУ в Курской области. Переговоры об освобождении прошли при посредничестве ОАЭ. На данный момент наши бойцы находятся в Белоруссии.
Telegram / Минобороны России