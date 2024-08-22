В Киеве начали готовить почву для мирных переговоров с Россией до конца года
KI: Украина рассчитывает подготовить почву для переговоров с Россией уже осенью
Украинская верхушка начала готовить почву для нового витка мирных переговоров с Россией. Достичь договорённостей Киев планирует уже осенью 2024 года. Об этом сообщает издание Kyiv Independent со ссылкой на близкий к Владимиру Зеленскому источник.
На переговорах Украина намерена отстаивать три важных требования. В первую очередь Незалежная предложит обменять пленных по формуле "всех на всех". Также страна будет добиваться соблюдения принципов продовольственной и ядерной безопасности, подчеркнул инсайдер.
«Усилия Украины по подготовке почвы для переговоров предпринимаются в преддверии президентских выборов в США — главном западном союзнике Киева, его источнике вооружения и финансовой помощи», — добавил собеседник KI.
Какими бы ни были планы Киева, после вылазки ВСУ в Курскую область о переговорах с "бандитской хунтой" не может идти и речи, заявлял ранее МИД РФ. Такого же мнения придерживается зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев.
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