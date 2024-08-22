В Киеве начали готовить почву для мирных переговоров с Россией до конца года

Украинская верхушка начала готовить почву для нового витка мирных переговоров с Россией. Достичь договорённостей Киев планирует уже осенью 2024 года. Об этом сообщает издание Kyiv Independent со ссылкой на близкий к Владимиру Зеленскому источник.

На переговорах Украина намерена отстаивать три важных требования. В первую очередь Незалежная предложит обменять пленных по формуле "всех на всех". Также страна будет добиваться соблюдения принципов продовольственной и ядерной безопасности, подчеркнул инсайдер.