Захарова ответила на данные американских СМИ о срыве тайных переговоров Москвы и Киева Захарова опровергла слухи о том, что Киев и Москва планировали переговоры в Дохе 18 августа, 11:58 Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что атака ВСУ на Курскую область якобы сорвала переговоры между Москвой и Киевом о запрете обстрелов объектов критической инфраструктуры. Так дипломат отреагировала на соответствующею статью The Washington Post.

"Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведётся", — пояснила Захарова, её слова приводятся на сайте министерства.

Она подчеркнула, что только действия украинской стороны создают угрозу для Запорожской и Курской АЭС, а страны Запада во главе с США закрывают на это глаза. Российские войска, напротив, никогда не бьют по гражданским объектам и защищают атомные станции, стараясь "оградить мир от масштабной техногенной катастрофы, заключила Захарова.

Напомним, американская газета Washington Post написала, что атака ВСУ на Курскую область сорвала переговоры между РФ и Украиной, которые якобы тайно готовились в Катаре. Авторы публикации заявляют, что Доха выступала в качестве посредника между Москвой и Киевом, а переговоры должны были пройти в августе, но РФ приостановила процесс из-за действий ВСУ.

Авторы Татьяна Миссуми