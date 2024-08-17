В США заявили, что нападение на Курскую область сорвало тайные переговоры Москвы и Киева

Атака ВСУ на Курскую область сорвала переговоры между РФ и Украиной, которые якобы тайно готовились в Катаре. С таким утверждением выступила американская газета Washington Post со ссылкой на дипломатические существа.

Журналисты заявляют, что Доха выступала в качестве посредника между Москвой и Киевом. По словам источников, переговоры должны были пройти в августе, но РФ приостановила процесс из-за действий ВСУ. При этом уточняется, что переговоры не отменены полностью.

Как пишет WP, в Дохе планировалось "прийти к взаимопониманию по всеобъемлющему соглашению о прекращении конфликта", а также договориться не наносить ударов по энергетическим объектам в течение двух месяцев. В администрации президента Украины заявили, что в столице Катара должен был состояться саммит, но его отменили из-за событий на Ближнем Востоке. В результате 22 августа пройдёт встреча в видеоформате.