В США заявили, что нападение на Курскую область сорвало тайные переговоры Москвы и Киева
WP: Атака ВСУ на Курскую область сорвала тайные переговоры Москвы и Киева в Дохе
Атака ВСУ на Курскую область сорвала переговоры между РФ и Украиной, которые якобы тайно готовились в Катаре. С таким утверждением выступила американская газета Washington Post со ссылкой на дипломатические существа.
Журналисты заявляют, что Доха выступала в качестве посредника между Москвой и Киевом. По словам источников, переговоры должны были пройти в августе, но РФ приостановила процесс из-за действий ВСУ. При этом уточняется, что переговоры не отменены полностью.
Как пишет WP, в Дохе планировалось "прийти к взаимопониманию по всеобъемлющему соглашению о прекращении конфликта", а также договориться не наносить ударов по энергетическим объектам в течение двух месяцев. В администрации президента Украины заявили, что в столице Катара должен был состояться саммит, но его отменили из-за событий на Ближнем Востоке. В результате 22 августа пройдёт встреча в видеоформате.
Напомним, что предыдущие очные переговоры между Россией и Украиной состоялись в Стамбуле в 2022 году. Сторонам удалось согласовать список договорённостей, однако позднее они были сорваны. В ноябре 2023 года глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что конфликт РФ и Украины мог бы завершиться весной 2022-го, если бы не вмешался экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. О роли британского политика в данном вопросе упоминал и глава РФ Владимир Путин.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ