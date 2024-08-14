Алаудинов: Переговоров, где Зеленский смог бы поставить ультиматум, не будет

Переговоров, где украинская сторона после своей атаки на Курскую область сможет поставить ультиматум РФ, не будет. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апти Алаудинов.

"Не будет переговоров, на которых (Зеленский) сможет поставить какой-то ультиматум, как они планировали. В этом плане просчитались американцы и весь блок НАТО", — сказал он в эфире Первого канала.