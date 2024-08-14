Алаудинов: Переговоров, где Зеленский смог бы поставить ультиматум, не будет
Переговоров, где украинская сторона после своей атаки на Курскую область сможет поставить ультиматум РФ, не будет. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апти Алаудинов.
"Не будет переговоров, на которых (Зеленский) сможет поставить какой-то ультиматум, как они планировали. В этом плане просчитались американцы и весь блок НАТО", — сказал он в эфире Первого канала.
Алаудинов также подчеркнул, что операция ВСУ в Курской области уже дала течь.
Напомним, ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что целью вылазки ВСУ в Курскую область был захват Курской АЭС к 11 августа. По его словам, это должно было стать "козырем" Киева в возможных переговорах, но план Зеленского провалился. Тем временем Financial Times пишет, что Запад при любом исходе усилит давление на киевский режим, чтобы подтолкнуть к окончанию конфликта, и этот курс не изменит даже итог выборов в США.
Shutterstock/FOTODOM/paparazzza