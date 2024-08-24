Россия вернула 115 военных, попавших в плен в Курской области

Россия вернула 115 военных, которые попали в плен в Курской области. По данным Минобороны РФ, переговоры состоялись при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

«24 августа текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Взамен переданы 115 военнопленных ВСУ», — отметили в пресс-службе ведомства.

Как подчеркнули в Минобороны, все наши солдаты сейчас находятся в Белоруссии — там они могут связаться с близкими. Военнослужащим оказывают психологическую и медицинскую помощь. Затем бойцов отправят на родину для лечения и реабилитации.