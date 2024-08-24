Россия вернула 115 военных, попавших в плен в Курской области
Россия вернула 115 военных, которые попали в плен в Курской области. По данным Минобороны РФ, переговоры состоялись при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).
«24 августа текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Взамен переданы 115 военнопленных ВСУ», — отметили в пресс-службе ведомства.
Как подчеркнули в Минобороны, все наши солдаты сейчас находятся в Белоруссии — там они могут связаться с близкими. Военнослужащим оказывают психологическую и медицинскую помощь. Затем бойцов отправят на родину для лечения и реабилитации.
Как сообщал Life.ru, 9 августа, после ударов ВСУ по АПП Колотиловка, появилась информация о приостановке обмена пленными между Россией и Украиной, который проходил именно в этом населённом пункте. При этом в Госдуме призвали не включать в обменный фонд тех украинских военнослужащих, которые попали в плен в Курской области — их действия предлагают считать военными преступлениями, со всеми вытекающими из российского законодательства последствиями. 15 августа в западных СМИ появились сообщения, что Киев и Москва начали переговоры об обмене военнопленными.
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