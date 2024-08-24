В полукольцо взята украинская группировка, находящаяся в городе Новогродовке ДНР. Оборона ВСУ на красноармейском направлении трещит по швам, сообщили в силовых структурах.

«Они [ВСУ — прим. Life.ru] оказались в полукольце в Новогродовке», — сказал представитель силовых структур в беседе с ТАСС.

О сложностях для ВСУ на данном направлении ранее упоминал главком украинских войск Александр Сырский в докладе Владимиру Зеленскому. Также, по его словам, обстановка для украинской стороны остаётся напряжённой на Ореховском и Приднепровском направлениях. ВС РФ уже два месяца сохраняют значительный перевес в использовании артиллерийских боеприпасов, пожаловался Сырский.