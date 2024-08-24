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24 августа, 12:01

Российские бойцы зажали ВСУ в полукольцо в Новогродовке ДНР

Силовые структуры РФ заявили, что ВСУ находятся в полукольце в Новогродовке ДНР

В полукольцо взята украинская группировка, находящаяся в городе Новогродовке ДНР. Оборона ВСУ на красноармейском направлении трещит по швам, сообщили в силовых структурах.

«Они [ВСУ — прим. Life.ru] оказались в полукольце в Новогродовке», — сказал представитель силовых структур в беседе с ТАСС.

О сложностях для ВСУ на данном направлении ранее упоминал главком украинских войск Александр Сырский в докладе Владимиру Зеленскому. Также, по его словам, обстановка для украинской стороны остаётся напряжённой на Ореховском и Приднепровском направлениях. ВС РФ уже два месяца сохраняют значительный перевес в использовании артиллерийских боеприпасов, пожаловался Сырский.

Потери ВСУ за время боёв в Курской области превысили 5500 военных
Потери ВСУ за время боёв в Курской области превысили 5500 военных

Ранее Life.ru писал, что ВСУ за сутки потеряли до 690 военнослужащих в зоне работы группировки «Южная» ВС РФ. Наши бойцы нанесли поражение 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригадам и другим бригадам противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Мария Любицкая
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