Общие потери ВСУ с начала атаки на Курскую область приблизились шести тысячам военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. Противник потерял множество единиц бронетехники, в том числе танки и артиллерийские орудия.

«Противник потерял более 5800 военнослужащих, 72 танка, 31 боевую машину пехоты, 58 бронетранспортёров, 383 боевых бронированных машины, 177 автомобилей, 37 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS», — говорится в сообщении.

Кроме того, авантюра в курском приграничье закончилась для Киева потерей девяти станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, одной — противовоздушной обороны, пяти единиц инженерной техники, в том числе двух машин инженерной техники и одной установки разминирования УР-77

А за минувшие сутки ВСУ лишились более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танка, боевой машины пехоты, бронетранспортёра, 11 боевых бронированных машин, семи автомобилей, артиллерийского орудия, одной единицы инженерной техники, двух станций РЭБ и РЛС обнаружения воздушных целей СТ-68.