За последние сутки спецназ «Ахмат» уничтожил в Курской области более десяти единиц техники, принадлежащей Вооружённым силам Украины. Об этом в своём телеграм-канале сообщил командир этого подразделения Апти Алаудинов.

«На Суджанском направлении <...> за сегодняшний день уничтожили один танк, четыре ББМ (боевые бронированные машины. — Прим. Life.ru), четыре транспортные единицы и пару артиллерийских установок разного калибра», — заявил Алаудинов.