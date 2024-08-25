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25 августа, 01:37

Алаудинов отчитался о технике ВСУ, уничтоженной «Ахматом» в Курской области

Алаудинов: Спецназ «Ахмат» уничтожил более десяти единиц техники ВСУ под Курском

За последние сутки спецназ «Ахмат» уничтожил в Курской области более десяти единиц техники, принадлежащей Вооружённым силам Украины. Об этом в своём телеграм-канале сообщил командир этого подразделения Апти Алаудинов.

«На Суджанском направлении <...> за сегодняшний день уничтожили один танк, четыре ББМ (боевые бронированные машины. — Прим. Life.ru), четыре транспортные единицы и пару артиллерийских установок разного калибра», — заявил Алаудинов.

Спецназ «Ахмат» ликвидировал более десяти единиц техники ВСУ в Курской области
Спецназ «Ахмат» ликвидировал более десяти единиц техники ВСУ в Курской области

А накануне, 24 августа, Алаудинов сообщил, что бойцы Вооружённых сил РФ освободили один из населённых пунктов в приграничном районе Курской области. По его словам, его освобождением занимались военные из 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.

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Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

Алексей Соловьёв
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