Алаудинов: ВС России освободили населённый пункт в Курской области

ВС России освободили один из населённых пунктов в приграничном районе Курской области, сообщил журналистам командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Работу выполнили бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота. По словам офицера, силы противника уничтожаются ежедневно.

«Пока обстановка такая, что внизу наши подразделения <...> взяли населённый пункт, дальше продолжают зачищать. Мы же здесь наверху удерживаем и уничтожаем противника», — отметил собеседник ТАСС.