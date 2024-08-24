Алаудинов: ВС России освободили населённый пункт в Курской области
ВС России освободили один из населённых пунктов в приграничном районе Курской области, сообщил журналистам командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Работу выполнили бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота. По словам офицера, силы противника уничтожаются ежедневно.
«Пока обстановка такая, что внизу наши подразделения <...> взяли населённый пункт, дальше продолжают зачищать. Мы же здесь наверху удерживаем и уничтожаем противника», — отметил собеседник ТАСС.
Ранее газета The Washington Post писала, что США могут скорректировать размеры будущей военной поддержки Украины из-за атаки ВСУ на Курскую область. В Вашингтоне не уверены в планах Киев и, более того, не понимают, в чём он состоит.
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