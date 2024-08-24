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24 августа, 08:41

Алаудинов: ВС России освободили населённый пункт в Курской области

ВС России освободили один из населённых пунктов в приграничном районе Курской области, сообщил журналистам командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Работу выполнили бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота. По словам офицера, силы противника уничтожаются ежедневно.

«Пока обстановка такая, что внизу наши подразделения <...> взяли населённый пункт, дальше продолжают зачищать. Мы же здесь наверху удерживаем и уничтожаем противника», — отметил собеседник ТАСС.

Ещё четыре украинские ракеты уничтожены над Курской областью
Ещё четыре украинские ракеты уничтожены над Курской областью

Ранее газета The Washington Post писала, что США могут скорректировать размеры будущей военной поддержки Украины из-за атаки ВСУ на Курскую область. В Вашингтоне не уверены в планах Киев и, более того, не понимают, в чём он состоит.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pokoman

Матвей Константинов
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