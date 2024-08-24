Ещё четыре украинские ракеты уничтожены над Курской областью
Средства ПВО РФ уничтожили ещё четыре украинские ракеты в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Другие подробности инцидента он не рассказал. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Накануне днём в небе над Курской областью средства противовоздушной обороны сбили три ракеты противника. Также была уничтожена управляемая авиабомба. А поздно вечером 23 августа были сбиты ещё три ракеты ВСУ.
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