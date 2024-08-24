После атак ВСУ на Курскую область за медпомощью обратилось более 200 человек
Количество пострадавших от атак ВСУ в Курской области, которые обратились за помощью в медицинские учреждения, достигло 201. Об этом сообщает правительство региона.
«С 6 августа за медицинской помощью обратился 201 курянин, в том числе 10 детей», — говорится в сообщении региональных властей.
В стационаре сейчас находятся 77 человек, из которых двое — несовершеннолетние. Помимо этого, в областном кабинете министров рассказали, что в пунктах временного размещения (ПВР) на территории региона находится почти семь тысяч человек.
«В 94 ПВР Курской области замещено 6 968 человек, в том числе 1 459 детей. В 123 ПВР 25 регионов России размещено 2 974 человека, в том числе 1 309 детей», — указано в публикации правительства Курской области.
Напомним, что бойцы ВС РФ продолжают вытеснять украинские войска с Курской области. С 6 августа, по данным Минобороны, потери киевского режима в живой силе на территории российского приграничья превысили 5500 военнослужащих.
Life.ru