ВСУ попытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотника
Богомаз: Силы ПВО уничтожили украинский дрон в Брянской области, раненых нет
Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Брянской областью украинский беспилотник, который намеревался атаковать инфраструктуру региона. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз и добавил, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее украинская ДРГ попыталась с боем прорваться в Климовский район Брянской области, но была встречена подразделениями Погрануправления ФСБ и ВС РФ, которые накрыли лазутчиков плотным огнём и заставили отступить. Группа ВСУ насчитывала 200 человек. Противник понёс серьёзные потери.
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