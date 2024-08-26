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25 августа, 23:30

ВСУ попытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотника

Богомаз: Силы ПВО уничтожили украинский дрон в Брянской области, раненых нет

Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Брянской областью украинский беспилотник, который намеревался атаковать инфраструктуру региона. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз и добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Над Курской областью сбили ракету и беспилотник ВСУ
Над Курской областью сбили ракету и беспилотник ВСУ

Ранее украинская ДРГ попыталась с боем прорваться в Климовский район Брянской области, но была встречена подразделениями Погрануправления ФСБ и ВС РФ, которые накрыли лазутчиков плотным огнём и заставили отступить. Группа ВСУ насчитывала 200 человек. Противник понёс серьёзные потери.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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