ВСУ попытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотника

Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Брянской областью украинский беспилотник, который намеревался атаковать инфраструктуру региона. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз и добавил, что пострадавших и разрушений нет.