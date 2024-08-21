Украинская ДРГ с трудом унесла ноги от российских пограничников под Брянском

Украинские диверсанты предприняли попытку с боем проникнуть на территорию Климовского района Брянской области. Противника встретили силы Пограничного управления ФСБ и подразделения Вооружённых сил РФ, которые дали ДРГ отпор, обратив боевиков в бегство. Подробностями произошедшего поделился губернатор региона Александр Богомаз.

По данным SHOT, в попытке прорыва госграницы участвовали порядка 200 бойцов ВСУ. Дозорные засекли украинцев около 19:00, открыв в направлении врага прицельный огонь. Понеся существенные потери, диверсанты отступили.

«В настоящее время обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и находится под контролем регионального Оперативного штаба», — заключил губернатор.