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21 августа, 20:04

Украинская ДРГ с трудом унесла ноги от российских пограничников под Брянском

Пограничники отразили попытку украинской ДРГ прорваться в Брянскую область

Украинские диверсанты предприняли попытку с боем проникнуть на территорию Климовского района Брянской области. Противника встретили силы Пограничного управления ФСБ и подразделения Вооружённых сил РФ, которые дали ДРГ отпор, обратив боевиков в бегство. Подробностями произошедшего поделился губернатор региона Александр Богомаз.

По данным SHOT, в попытке прорыва госграницы участвовали порядка 200 бойцов ВСУ. Дозорные засекли украинцев около 19:00, открыв в направлении врага прицельный огонь. Понеся существенные потери, диверсанты отступили.

«В настоящее время обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и находится под контролем регионального Оперативного штаба», — заключил губернатор.

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Ранее Вооружённые силы Украины предприняли очередную попытку закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области. Сорвать создание плацдарма удалось российским военным, которые атаковали гостей с правобережья дронами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Илья Пушкарев
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