Один в поле воин: В Курской области спасли бойца, который противостоял украинской ДРГ

В Курской области сослуживцы спасли молодого бойца ВС РФ, который встретил атакующие подразделения ВСУ, проявил образцовое мужество и вступил с ними в бой. Когда он понял, что сражение не выиграть, то повёл себя очень рассудительно — отступил в лес и оттуда добирался к своим. Кадры с эвакуацией отважного военнослужащего опубликовал Mash.

Успешная операция по эвакуации бойца ВС РФ, в одиночку сразившегося с подразделением ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Mash

"В какой-то момент смирился — думал: сейчас полягу", — рассказал спасённый воин.

Как стало известно телеграм-каналу, из леса молодой человек смог связаться со своей мамой, которая передала информацию в проект "Рука помощи" и попросила помочь сыну. Добровольцы сообщили сведения военным, а бойцы с позывными Тихий и Сибирь отправились вызволять парня. Сперва они установили с ним связь, а после этого два дня выводили его в российский тыл.