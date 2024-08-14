Один в поле воин: В Курской области спасли бойца, который противостоял украинской ДРГ
Mash: В Курской области эвакуировали бойца ВС РФ, в одиночку сразившегося с ВСУ
В Курской области сослуживцы спасли молодого бойца ВС РФ, который встретил атакующие подразделения ВСУ, проявил образцовое мужество и вступил с ними в бой. Когда он понял, что сражение не выиграть, то повёл себя очень рассудительно — отступил в лес и оттуда добирался к своим. Кадры с эвакуацией отважного военнослужащего опубликовал Mash.
Успешная операция по эвакуации бойца ВС РФ, в одиночку сразившегося с подразделением ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Mash
"В какой-то момент смирился — думал: сейчас полягу", — рассказал спасённый воин.
Как стало известно телеграм-каналу, из леса молодой человек смог связаться со своей мамой, которая передала информацию в проект "Рука помощи" и попросила помочь сыну. Добровольцы сообщили сведения военным, а бойцы с позывными Тихий и Сибирь отправились вызволять парня. Сперва они установили с ним связь, а после этого два дня выводили его в российский тыл.
Украинские военные не хотели так легко отпускать нашего бойца — стреляли отступающему в спину и били по нему FPV-дронами. Тот в долгу не остался и отвечал огнём, попав по меньшей мере по двоим солдатам ВСУ. В результате героический солдат и Тихий с Сибирью встретились на дороге, парня посадили в машину и повезли к своим.
Напомним, что ВСУ попытались прорваться в Курскую область с 6 августа, но у них на пути встали российские военные, в регионе до сих пор идут ожесточённые бои. За минувшие сутки ВС РФ предотвратили сразу несколько попыток противника вклиниться на российскую территорию, а авиация армии России нанесла удары по украинским резервам в шести населённых пунктах Сумщины.
Telegram / Mash