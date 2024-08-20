Российские дроны не дали украинской ДРГ перейти на левый берег Днепра
Сальдо: ДРГ ВСУ ликвидирована при попытке проникнуть на левый берег Днепра
Российские военные уничтожили украинскую ДРГ при попытке противника перейти на левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.
Операторы дронов уничтожили украинскую ДРГ. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
"Операторы БПЛА из состава группировки войск "Днепр" заметили группу вражеских диверсантов, два боевика ВФУ со специальным снаряжением пытались добраться до левого берега. Российские солдаты ударили по ним дроном-камикадзе, точное попадание уничтожило ДРГ и не дало ей высадиться на левобережье Херсонщины", — отметил Сальдо.
По словам главы региона, это хороший урок для врага, который показывает, что лучше сдаться в плен и остаться в живых.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные проследили за колонной боевой техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области до логова в лесу и уничтожили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С". Кроме того, в результате удара были уничтожены 3 единицы техники ВСУ и до 20 человек личного состава.
Telegram / Zelenskiy