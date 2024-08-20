Российские дроны не дали украинской ДРГ перейти на левый берег Днепра

Российские военные уничтожили украинскую ДРГ при попытке противника перейти на левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

Операторы дронов уничтожили украинскую ДРГ. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

"Операторы БПЛА из состава группировки войск "Днепр" заметили группу вражеских диверсантов, два боевика ВФУ со специальным снаряжением пытались добраться до левого берега. Российские солдаты ударили по ним дроном-камикадзе, точное попадание уничтожило ДРГ и не дало ей высадиться на левобережье Херсонщины", — отметил Сальдо.

По словам главы региона, это хороший урок для врага, который показывает, что лучше сдаться в плен и остаться в живых.